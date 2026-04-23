La proposta di Paolo Zampolli, alto inviato del presidente USA Donald Trump in Italia, ha acceso il dibattito politico e sportivo internazionale. L’idea è quella di inserire la Nazionale di calcio dell'Italia al prossimo Mondiale al posto dell’Nazionale di calcio dell'Iran, in un’ipotesi legata al contesto geopolitico.

Intervistato dal Financial Times, Zampolli ha confermato la sua posizione: “Confermo di aver suggerito a Trump e a Infantino che l’Italia sostituisca l’Iran ai Mondiali. Sono italiano di nascita e sarebbe un sogno vedere gli Azzurri in un torneo ospitato negli Stati Uniti. Con quattro titoli mondiali, hanno la tradizione per giustificare l’inserimento”.

La reazione delle istituzioni italiane non si è fatta attendere. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, parlando a margine di un evento al Quirinale, ha preso una posizione molto netta: “Oggi ho letto che l'inviato di Trump vuole ripescare l'Italia ai Mondiali: la trovo una cosa vergognosa. Io mi vergognerei”.