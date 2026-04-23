Livello di metaverso sempre più alto. Le voci, circolate nelle ultime settimane a bassa frequenza, circa un possibile ripescaggio dell'Italia al Mondiale americano al posto dell'Iran non sono mai state prese in grande considerazione, bollate quasi subito come fantasia da chi ha un po' di buon senso o semplicemente è rimasto scottato dall'ennesima brutta figura del calcio nostrano al punto da non sentire neanche l'esigenza di partecipare alla competizione. Eppure c'è chi davvero ritiene che l'Italia debba andare a giocare negli USA, in Canada o in Messico, i tre Paesi ospitanti il Mondiale 2026, e starebbe addirittura lavorando in tal senso.

Come riporta il Financial Times, la richiesta alla FIFA sarebbe arrivata addirittura da Donald Trump, presidente USA, attraverso Paolo Zampolli, suo inviato speciale. Il piano, sostiene la testata finanziaria, sarebbe un tentativo di ricucire i rapporti politici con la premier Giorgia Meloni, ai minimi storici dopo gli attacchi di Trump al Papa per la guerra in Iran. “Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali. Sarebbe un sogno vedere gli Azzurri a Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, hanno il pedigree per giustificare l’inclusione”, ha detto Zampolli al Financial Times.