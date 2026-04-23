Tra i giocatori di cui si parla per un possibile passaggio all'Inter a parametro zero c'è Zeki Celik, 29 anni, nazionalità turca, difensore e laterale in scadenza di contratto con la Roma. Oggi La Gazzetta dello Sport dedica spazio al mercato del futuro dei giallorossi e nello specifico alla situazione del connazionale di Hakan Calhanoglu.

Secondo la rosea, Celik è da considerarsi assolutamente in partenza. Un giocatore ai saluti, esattamente come El Shaarawy. Tanto che, si legge sulla rosea, la Roma sta lavorando (avviando i primi sondaggi) per acquistare Juchym Konoplya, terzino destro 26enne dello Shakhtar Donetsl che allo stesso modo è in scadenza di contratto, ma a settembre.

Konoplya andrebbe a sostituire proprio Celik, di cui si è parlato come possibile rinforzo non solo dell'Inter ma di diverse altre società, particolarmente in Italia. Sul quotidiano non ci sono riferimenti ai club in cui potrebbe finire il giocatore, ma l'accostamento ai nerazzurri è di vecchia data e va ricordato come in via della Liberazione si debbano fare i conti con diversi elementi a fine contratto, uno dei quali è Matteo Darmian, le cui caratteristiche potrebbero ricordare quelle di Celik.