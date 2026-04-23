Con ancora tre giorni per poter preparare la sfida delle 18 di domenica tra Torino e Inter, i granata sperano di poter contare su Duvan Zapata, che ieri ha svolto (come si legge sulla Gazzetta dello Sport) gran parte dell'allenamento insieme ai compagni di squadra.

L'esperto attaccante colombiano non gioca dal 21 marzo, dal 3-2 subito contro il Milan a San Siro. L'infortunio, arrivato prima della sfida che opponeva i granata al Pisa, riguarda un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. Così il Torino è stato costretto a fare a meno del giocatore anche contro Verona e Cremonese. Già in questa settimana sono arrivati invece feedback positivi riguardo al possibile rientri. Negli ultimi giorni Zapata sembra aver accelerato nel percorso di recupero e quindi D'Aversa spera di poterlo avere.

Per l'attaccante è una partita particolare. Proprio contro l'Inter, ma allo stadio Meazza, si infortunò gravemente il 5 ottobre 2024. Lesioni del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale, la bruttissima diagnosi. Stagione finita per lui e compromessa per il Torino, dopo un avvio di campionato positivo. Da lì l'operazione, il lungo riavvicinamento al campo per poi ripartire nella stagione successiva. Alla prima di campionato contro l'Inter, però, Zapata non riuscì ad esserci: stava ancora recuperando. Con lui fuori dall'infermeria, D'Aversa potrà contare sul reparto offensivo al completo, insieme a Simeone e Adams, titolari nelle ultime due davanti a Vlasic, più Njie e Kulenovic.