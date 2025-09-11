Edon Zhegrova no, Lois Openda sì. Degli ultimi due giocatori arrivati durante il mercato estivo in casa Juve solo l'ex Lipsia proverà l'emozione di vivere il suo primo derby d'Italia in carriera: "Sono pronto a far parte della squadra e a giocare - ha spiegato l'attaccante belga in conferenza stampa -. Che atmosfera mi aspetto allo Stadium? Una grande partita e intensa".