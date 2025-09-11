Va a Kenan Yildiz il premio per il miglior giocatore del mese della Serie A per le due giornate di campionato giocate ad agosto. Questo il comunicato della Lega: "Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto è stato assegnato al calciatore della Juventus Kenan Yildiz. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di JuventusInter, in programma sabato 13 settembre 2025 alle ore 18.00 all’ “Allianz Stadium” di Torino. I voti dei tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Kenan Yildiz, che ha superato campioni del calibro di Kristensen (Udinese), McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Soulè (Roma), Thuram (Inter).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 2ª della Serie A Enilive 2025/2026.

“Il voto dei tifosi sulla piattaforma di EA SPORTS FC ha premiato Kenan Yildiz come primo Player Of The Month della stagione grazie a due prestazioni maiuscole del fantasista bianconero - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. I due assist forniti nella gara inaugurale contro il Parma hanno subito confermato le qualità tecniche e la classe di Yildiz. Indossare a soli 20 anni la maglia numero 10 della Juventus rappresenta non solo una grande responsabilità, ma anche il riconoscimento della società bianconera del carisma, della maturità e del suo straordinario potenziale. Yildiz è oggi uno dei simboli della nuova generazione di talenti che sanno creare calcio ed entusiasmare i tifosi non solo della propria squadra”.