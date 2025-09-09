Chiusa la parentesi con la Nazionale iraniana, non senza amarezza per la sconfitta subita nella finale di CAFA Nations Cup contro l'Uzbekistan, Mehdi Taremi è finalmente pronto a iniziare la sua avventura con l'Olympiacos, il club greco che ha raggiunto nelle ultime ore del calciomercato lasciando l'Inter a titolo definitivo. Un'esperienza che l'ex attaccante del Porto affronterà con il numero 99 sulla schiena, lo stesso che ha indossato nel suo anno milanese.

Who’s wearing what?

Now you know our 2025/26 squad numbers ️ pic.twitter.com/ooIUKXwUHw — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 9, 2025