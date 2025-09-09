Chiusa la parentesi con la Nazionale iraniana, non senza amarezza per la sconfitta subita nella finale di CAFA Nations Cup contro l'Uzbekistan, Mehdi Taremi è finalmente pronto a iniziare la sua avventura con l'Olympiacos, il club greco che ha raggiunto nelle ultime ore del calciomercato lasciando l'Inter a titolo definitivo. Un'esperienza che l'ex attaccante del Porto affronterà con il numero 99 sulla schiena, lo stesso che ha indossato nel suo anno milanese. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 09 settembre 2025 alle 19:44
Autore: Mattia Zangari
