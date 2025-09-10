Andreaw Gravillon è pronto a tornare in Italia e nello specifico al Pescara. La fumata bianca per l'arrivo alla corte di Vincenzo Vivarini del difensore francese, che ha militato anche nelle giovanili dell'Inter, dipende dall'arrivo del TMS, ovvero l'autorizzazione al trasferimento internazionale che attesti lo svincolo dall’Adana Demirspor, club turco nel quale il classe ’98 ha militato negli ultimi due anni.

Una volta ratificato il trasferimento, Gravillon svolgerà le rituali visite mediche propedeutiche alla fima del contratto. Sotto questo profilo non ci dovrebbero essere problemi. Gravillon si è infortunato (rottura crociato) 11 mesi fa (ottobre 2024) e dallo scorso giugno ha intensificato gli allenamenti.