Che partita sarà il derby d'Italia di sabato prossimo? Il doppio ex Juan Cuadrado lo vede così: "Inter e Juve sono le squadre più forti insieme a Napoli e Roma, che ha cominciato bene la stagione - le parole dell'esterno colombiano del Pisa a Sky Sport -. Sarà una bella battaglia; penso che la Juve si sia rinforzata bene. anche l'Inter ha giocatori forti. Vinca il migliore. L'Inter ha fatto un grandissimo campionato l'anno scorso, oltre ad essere arrivata in finale di Champions: non ha vinto niente, ma tutti hanno visto che è una squadra forte. La Juve ha cambiato di più, poi è sempre la Juve. Per me, comunque, Inter e Napoli sono davanti a tutte in Italia in questo momento".