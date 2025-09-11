Edon Zhegrova dovrà rinviare l'appuntamento con il primo derby d'Italia in carriera a data da destinarsi. Il neoacquisto dei bianconeri non sarà tra i convocati di Igor Tudor per la partita di sabato sera contro l'Inter, come annunciato dal diretto interessato in conferenza stampa: ""Ho parlato con il mister e non prenderò parte alle partita perché dovrò lavorare. Io sosterrò la squadra", ha detto l'ex Lille.