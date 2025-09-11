Denzel Dumfries, Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Marcus Thuram sono i quattro giocatori candidati al premio di MVP di agosto, mese in cui si sono giocate le partite contro Torino e Udinese, scelti dall'Inter. I tifosi nerazzurri avranno la possibilità di votare il loro preferito attraverso il sondaggio lanciato dal club milanese sui social.

Si riparte 🚀

La nuova stagione è ufficialmente iniziata ed è già tempo di scegliere il @BetssonSport #POTM di Agosto ️#ForzaInter pic.twitter.com/8nGSDTBZ3j — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 11, 2025