Dopo aver risolto il suo contratto con l'Udinese, Alexis Sanchez è ripartito dal Siviglia. L'attaccante cileno ex Inter commenta così la sua seconda esperienza in Friuli: "Ringrazio il presidente e lo staff tecnico per la fiducia. I primi giorni sono stati intensi, normale quando si arriva in un nuovo club. Voglio far felici i tifosi. Arrivo in un grande club che deve lottare per obiettivi maggiori. Tutte le volte che sono venuto a giocare qui come avversario ho visto una tifoseria molto presente. Con il gruppo che abbiamo siamo sulla buona strada per renderli felici. Mi sto preparando al meglio per essere come un cavallo di 20 anni. Sono qui per aiutare i giovani e il club. L'età è solo un numero, devo dimostrare che posso ancora essere utile. Il Sanchez di oggi è più maturo e capisce meglio il calcio".

Infine due battute sulla sua avventura all'Udinese con Kosta Runjaic, a cui non risparmia stoccate: "Non ho trovato molta continuità per colpa delle preferenze dell'allenatore. Ora sono focalizzato sul Siviglia e voglio fare il mio meglio".