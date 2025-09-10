Terminata l'esperienza al Manchester United, Christian Eriksen trova una nuova squadra tentando l'avventura in Bundesliga: l'ex centrocampista dell'Inter è infatti un nuovo giocatore del Wolfsburg. Eriksen ha firmato un contratto fino al 2027 e indosserà la maglia numero 24. "Il Wolfsburg è il mio primo club in Bundesliga e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura", ha dichiarato Eriksen. "Sono convinto che insieme al Wolfsburg potremo raggiungere grandi traguardi. I colloqui con i dirigenti del club sono andati molto bene. Ho subito percepito che Paul Simonis ha una visione chiara per la squadra e per me personalmente. Il fatto che nella rosa ci siano diversi volti noti della nazionale danese rende il VfL una proposta particolarmente allettante per me".

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo biancoverde Sebastian Schindzielorz: "Siamo davvero lieti che questa opportunità si sia presentata per noi con così poco preavviso. Con Christian Eriksen, acquisiamo un giocatore che ha visto e vissuto tutto ai massimi livelli. La sua enorme esperienza, la sua qualità in campo e la sua personalità saranno un prezioso impulso soprattutto per i nostri giovani giocatori. Abbiamo deliberatamente apportato cambiamenti strutturali quest'estate e ingaggiato diversi giovani di talento con un grande potenziale. Christian completerà perfettamente il nostro esperto capitano, Max Arnold. È un vero leader che può fare la differenza dentro e fuori dal campo".