La vigilia del match di Champions League contro la Juventus porta il tecnico del Benfica José Mourinho a rilasciare in conferenza stampa una dichiarazione per certi versi sorprendente, dicendosi perfettamente disposto a prendere eventualmente la guida tecnica dei bianconeri: "Allenerei la Juve? Certo. Non mi sorprende che Luciano Spalletti sia qui, come non mi sorprendono Massimiliano Allegri al Milan o Gian Piero Gasperini alla Roma. Piuttosto, mi sorprende quando gente senza storia, che non ha fatto niente, possa allenare le squadre più importanti del mondo”.

Mourinho entra poi a gamba tesa sul dibattito tra giochisti e risultatisti: “Se mi chiedete se contro la Juve preferisco giocare bene o vincere rispondo vincere, però penso anche sia difficile farlo senza giocare bene. Ma poi cosa significa giocare bene? È qualcosa di cui si diverte a parlare chi non ha mai posato il culino su una panchina”. Per lui sarà l'ennesimo ritorno all'Allianz Stadium, davanti ad un pubblico che non lo ha mai amato: "Ho giocato qui anche con Roma e Manchester United, ma è chiaro che è per l’Inter che qui ricevo tutto questo amore, tra virgolette. Però giocare qui è fantastico, meglio che all’Olimpico”.