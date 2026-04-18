Il ritorno del Decreto Crescita punto focale per il rilancio del calcio italiano. Al punto tale da essere uno dei punti chiave dei programmi, anticipati dalla Gazzetta dello Sport, sia di Giovanni Malagò sia di Giancarlo Abete, i due candidati all'eredità di Gabriele Gravina come presidente della FIGC. Si punterà anche sull'introduzione di uno strumento analogo, necessario per tornare ad attrarre campioni dall'estero senza abbassare la qualità tecnica del torneo di Serie A.

La prospettiva, però, per il momento non sembra essere tra i principali pensieri del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che da Washington, dove ha presenziato ai lavori del Fondo Monetario Internazionale, ha fatto capire che per il momento socio-economico attuale l'Italia pensa ad altre questioni di un certo rilievo: "Diciamo che in questo momento abbiamo altre priorità e altre emergenze per le famiglie e per le imprese. Se ne potrà parlare, ma onestamente non mi sembra in cima, ahimè, in questo momento, alle necessità del Paese".