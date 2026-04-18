"Inter, scudetto dietro la curva". È questo il titolo scelto dal Corriere della Sera per celebrare l'allungo dell'Inter nel day after della vittoria sul Cagliari, arrivata ieri sera a San Siro con un 3-0 maturato nella ripresa con le reti di Marcus Thuram, Nicolò Barella e Piotr Zielinski, autore dell'euro gol che ha definitivamente chiuso il match.

I nerazzurri ricevono anche gli applausi del quotidiano generalista che nel pezzo proposto nella sua edizione odierna di concentra soprattutto sul centrocampista sardo, salito di livello nelle ultime uscite dove sono arrivati gol e assist al bacio. L'ultima rete del 23 nerazzurro è arrivata ieri sera contro il 'suo' Cagliari: Bare - scrive il Corsera - "ha reagito in modo rabbioso alla debacle di Zenica" con la Nazionale e si è ripreso il mondo interista.

"Vincere il tricolore? Magari... - ha detto Barella a Sky Sport -. Logicamente fa piacere perché sappiamo quanto ci teniamo a fare bene. L’anno scorso è stata una stagione bella ma difficile, ci ha insegnato tanto. Ora abbiamo bisogno di vincere, ricreare questo ambiente era fondamentale. Il premio di miglior giocatore? Lo abbiamo vinto tutti, quando si entra in campo e si dà tutto quello che si ha i risultati arrivano. Volevo fare i complimenti a Pepo Martinez; dopo quello che è successo non era facile, noi lo abbiamo sempre aiutato e lui si è sempre reso disponibile, oggi si merita questa partita".