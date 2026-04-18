Arianna Fontana, l'atleta più medagliata nella storia dell'olimpismo azzurro, è particolarmente legata a San Siro, se non altro perché grande tifosa dell'Inter. Proprio al Meazza, ha avuto l'onore di portare il tricolore nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e a San Siro è tornata giovedì, in occasione dell'evento annuale organizzato dal quotidiano Il Foglio a margine del quale ha avuto parlare anche della squadra nerazzurra, esaltando quella che è l'atmosfera che si vive all'interno dell'impianto come testimoniato ai microfoni di Sport Mediaset.

Queste le parole della stella dello short track di Berbenno di Valtellina: "È sempre emozionante venire qui a San Siro, è sempre bello. Il tifo è incredibile, la squadra è forte e sta giocando bene. C'è tanta fame, voglia di fare bene e l'attaccamento alla maglia che è importante". Tifo al quale martedì sera si unirà anche lei, annunciando la sua presenza con famiglia al seguito in tribuna per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como: "Saremo qui io, mio marito, mio fratello e tanti amici per supportare i ragazzi. Spero ci sentiranno e che riusciremo a trasmettere loro tanta energia. Sensazioni positive? Bisogna essere sempre positivi e non pensare al risultato finale. Occorre restare concentrati sull'obiettivo", il suggerimento finale di una che di vittorie se ne intende eccome.