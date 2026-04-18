Buona notizia per l'Inter e per il suo allenatore Cristian Chivu, che dopo aver domato il Cagliari ha iniziato quest'oggi a preparare la gara di martedì sera contro il Como, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: Yann Bisseck è tornato in gruppo. Il difensore tedesco ha definitivamente smaltito il lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra che lo aveva costretto a saltare le partite giocate sin qui dai nerazzurri dopo l'ultima sosta per le Nazionali e si candida ad un posto importante in vista del rush finale della stagione. A riferirlo è Sky Sport.

Slitta il rientro coi compagni per Alessandro Bastoni, che anche oggi si è allenato a parte per il problema alla caviglia, così come si è allenato a parte anche Lautaro Martinez.