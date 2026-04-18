La 542esima edizione della newsletter settimanale dell'Osservatorio calcistico del CIES presenta i migliori giocatori di movimento under 23 attivi in ​​67 campionati di tutto il mondo negli ultimi sei mesi. La classifica, si legge nel report, è stata stilata in base alle prestazioni in otto aree del gioco, al livello di gioco espresso nelle partite, ai risultati e ai minuti di impiego. A dominare la lista è la stella del Barcellona Lamine Yamal, seguito dall'attaccante urco della Juventus Kenan Yildiz, unico rappresentante del campionato italiano nelle prime dieci posizioni di questa graduatoria, e da Warren Zaïre-Emery, centrocampista del Paris Saint-Germain. Giù dal podio altri pezzi grossi, dal tedesco del Liverpool Florian Wirtz a Jude Bellingham del Real Madrid fino ad Aleksandar Pavlovic del Bayern Monaco e Fermin Lopez del Barça.

Limitando il discorso alla sola Serie A, alle spalle di Yildiz, accreditato di un indice di 96,0, si trova l'ottimo terzino della Roma Wesley, che precede il duo del Como formato dall'oggetto del desiderio dell'Inter Nico Paz e Jacobo Ramon. Bisogna scendere fino alla sesta posizione per trovare il primo rappresentante dell'Inter, vale a dire Pio Esposito, a pari merito con il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini a quota 83,5. Esposito precede di un decimo di punto l'attaccante argentino della Roma Matias Soulé, a sua volta davanti a Petar Sucic, il centrocampista croato dell'Inter che guadagna l'ottava posizione. Spaziando negli altri campionati, troviamo anche Aleksandar Stankovic, solamente quinto nel campionato belga alle spalle di ben tre compagni di squadra nel Club Brugge, vale a dire Carlos Forbs, Joel Ordonez e Joaquin Seys, e all'esterno dell'Union Saint-Gilloise Anan Khalaili.