Rabbioso e gentile. Il tiro è una sassata micidiale, l’esultanza contiene le scuse. Da cagliaritano è faticoso gioire per un gol da ex". Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport su Nicolò Barella, miglior giocatore di Inter-Cagliari e premiato con un bel 7,5 dal quotidiano milanese che va poi di 7 tondo per gli altri marcatori, ovvero Thuram e Zielinski e all'assistman stagionale, Federico Dimarco. Sette pieno anche per Chivu che "cambia soltanto quattro pedine per sottintendere che sarà una partita seria. Ma deve scuotere di nuovo la squadra nell’intervallo per essere felice".

Sufficienza e oltre per i vari De Vrij, Akanji, Calhanoglu, Mkhitaryan e Pio Esposito, tutti valutati dalla Rosea 6,5. Mezzo punto in meno invece per Pepo Martinez, Carlos Augusto, Dumfries, Luis Henrique e Bonny. Sette anche per l'Inter nel complesso: "La capolista se ne va".