La delusione per il rendimento di Benjamin Pavard con la maglia dell'Olympique Marsiglia si può dire sia stata universale. Arrivato in Provenza nelle ultime ore di mercato in prestito dall'Inter, con i nerazzurri che hanno liberato lo slot per l'arrivo dal Manchester City di Manuel Akanji, il campione del mondo 2018 dopo un inizio promettente ha stentato molto mentre sull'altro fronte lo svizzero è diventato nel giro di pochissimo tempo una colonna imprescindibile per Cristian Chivu. E da Oltralpe, continuano a susseguirsi le parole critiche nei confronti dell'ex Bayern Monaco, diventato ormai l'ombra del giocatore che solo fino a un paio di anni fa risultava determinante per l'Inter e per la Nazionale.

Ultimo in ordine di tempo ad esprimere il suo disappunto per il rendimento calante di Pavard è l'ex stella dell'Olympique Marsiglia e della Nazionale francese Manuel Amoros, che ai microfoni del quotidiano La Provence lancia un campanello d'allarme allargato a tutta la rosa di Habib Beye: "Ci aspettavamo di più da lui, visto che si tratta di un giocatore internazionale proveniente da un grande club. Non ha portato ciò che serviva. I giocatori si sentono persi, non riescono nemmeno a giocare dieci partite con gli stessi compagni. Si percepisce una netta mancanza di comunicazione e coesione". I Phocéens, inizialmente guidati da Roberto De Zerbi ora allenatore del Tottenham in Premier League, sono attualmente al quarto posto in classifica in Ligue 1, con undici punti di svantaggio rispetto al PSG capolista anche se distanti solo un punto dalla zona Champions League.