A poche giornate dalla fine del campionato di Serie A, la Lazio trova il suo nuovo sponsor di maglia. Già dalla gara contro il Napoli di questa sera, sulle divise dei biancocelesti apparirà infatti il logo della Polymarket, azienda statunitense che diventa Main Sponsor del Club, nonché Official Fan Intelligence & Digital Insight Partner. Nella nota ufficiale diramata dal club, si parla anche delle cifre dell'operazione: la Lazio incasserà più di 22 milioni di dollari più bonus per un accordo che durerà fino al 2028, con in aggiunta un'opzione di rinnovo per un'altra stagione. La valutazione dell'azienda, diventata una fonte di dati per investitori istituzionali, è di circa 9 miliardi di euro. Questo il commento del presidente della Lazio Claudio Lotito: "Polymarket è un partner che interpreta il futuro, capace di leggere e analizzare i fenomeni con strumenti innovativi. Questo accordo rafforza il percorso di sviluppo internazionale della Lazio e conferma la volontà del Club di posizionarsi come una realtà sempre più moderna, aperta e competitiva nei nuovi scenari dello sport globale".
Matthew Modabber, CMO di Polymarket, ha detto: "La Lazio rappresenta una realtà storica con una visione proiettata al futuro. Siamo orgogliosi di collaborare con un club che condivide il nostro approccio all'innovazione e alla valorizzazione dei dati, con l'obiettivo di costruire insieme nuove esperienze e nuovi modelli nel mondo dello sport". Su Polymarket, che si definisce il più grande mercato predittivo al mondo, si può prevedere qualsiasi cosa: sono tantissimi i mercati aperti, dalle prossime elezioni, sulla prossima mossa di un determinato politico, sull'esito delle guerre ma anche su eventi particolari per non dire bizzarri: si può addirittura prevedere il ritorno di Gesù entro una determinata data sul calendario. Polymarket opera attraverso smartcontract e blockchain.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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