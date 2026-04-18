Uno dei momenti più significativi del post Inter-Cagliari lo ha fornito Nicolò Barella, che intervistato in qualità di Player of the Match da Sky Sport ha voluto rivolgere un pensiero speciale a uno dei protagonisti magari non di primissimo piano della serata di San Siro, ma che hanno fornito comunque un contributo importante: parliamo di Josep Martinez, portiere in seconda dell'Inter schierato ieri un po' a sorpresa da Cristian Chivu anche allo scopo di farlo carburare in vista della gara di Coppa Italia di martedì col Como, lui che è l'estremo difensore designato della competizione. È stato anche una sorta di premio, quello di ieri, per l'ex Mainz e Genoa, protagonista suo malgrado di un'annata difficile per i noti fatti extracampo che lo hanno condizionato indubbiamente sul piano psicologico.

Lui, però, non ha mai voluto far mancare il suo impegno e ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto presente. E anche dopo essere rimasto per un po' in naftalina, non ha accusato il minimo segnale di arrugginimento quando è stato rispolverato, mettendo pezze ogni volta che si è avvertito il bisogno. Meritata, quindi, la dedica di Barella, che ha evidenziato come Martinez ha goduto sempre dell'appoggio dei compagni. E oggi, dal suo profilo Instagram, Pepo esprime la sua soddisfazione per il ritorno in campo coinciso con un clean sheet e già si proietta all'impegno di martedì sera: "Molto contento di tornare a indossare questa maglia a San Siro. Solida prestazione della squadra Da oggi gia con la testa alla partita di martedi", le parole dell'arquero iberico.