La vittoria dell'Inter contro il Cagliari avvicina sensibilmente i nerazzurri allo Scudetto. Nel corso del post-partita su DAZN, Andrea Stramaccioni ha elogiato così il cammino della formazione di Chivu, analizzandone gli aspetti preponderanti: "I due aspetti principali sono i numeri dei gol, quasi quattro gol a partita nelle ultime tre, e poi ancora una volta che l'Inter esce dagli spogliatoi con gli occhi della tigre: è successo con la Roma, col Como e anche col Cagliari".

Sezione: News / Data: Sab 18 aprile 2026 alle 17:32
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione