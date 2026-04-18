La vittoria dell'Inter contro il Cagliari avvicina sensibilmente i nerazzurri allo Scudetto. Nel corso del post-partita su DAZN, Andrea Stramaccioni ha elogiato così il cammino della formazione di Chivu, analizzandone gli aspetti preponderanti: "I due aspetti principali sono i numeri dei gol, quasi quattro gol a partita nelle ultime tre, e poi ancora una volta che l'Inter esce dagli spogliatoi con gli occhi della tigre: è successo con la Roma, col Como e anche col Cagliari".