Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter e Bologna, ospite della nuova puntata del format di Sky Sport 'Sky Calcio Unplugghed' direttamente da Birmingham, dove ha assistito al match di ieri di Europa League tra l'Aston Villa, club del quale si è dichiarato tifoso, e i rossoblu, oltre a commentare quanto avvenuto ieri al Villa Park dove la formazione di Unai Emery ha letteralmente travolto i felsinei, amplia il discorso sulla differenza di valori tra le due squadre allargandolo al gap che esiste a livello di investimenti tra i club di Premier League e quelli della Serie A: "Bisogna essere anche molto capaci nel prendere i giocatori delle serie inferiori come l'Aston Villa ha fatto. Però i club inglesi spendono, quando viene fuori un fuoriclasse sceglie la Premier League, ai miei tempi venivano tutti in Serie A perché era il campionato più tecnico e quello che pagava di più i giocatori. Devi essere molto bravo a scegliere i giocatori giusti, però i club di Premier hanno decisamente più valore".

La classifica dei migliori cinque portieri italiani e del mondo.

"Dico Donnarumma senza alcun dubbio. Poi mi piace molto Marco Carnesecchi, anche se con la Juventus ha fatto molto bene. Poi c'è Elia Caprile che è un buon portiere così come Alex Meret. E infine dico Michele Di Gregorio che è stato criticato ma nelle ultime partite ha fatto molto bene".

Vicario è da Inter? Chi prenderesti al posto di Sommer?

"Tutta la vita il Dibu, Emiliano Martinez, il portiere più forte del mondo con Gigio Donnarumma. So che è in scadenza di contratto, in cuor mio spero rimanga all'Aston Villa però penso che possa provare nuove esperienze. Fossi nell'Inter ci penserei".

A quel punto, Gianluca Di Marzio racconta come a gennaio ci sia stato un incontro tra l'Inter e l'entourage del portiere della Nazionale argentina.