Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è pronto per tornare questa sera a San Siro per la sfida tra l'Inter e i sardi. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport passa attraverso vecchi ricordi ("Inter-Cagliari 1-4, tripletta di Ekdal. Era il mio primo anno di presidenza") e discorsi di mercato, tra i quali spiccano anche dei rimpianti.
"I miei doli interisti? Per mio papà Rummenigge. Per me Zenga. Che poi ho preso come allenatore. Dopo la salvezza non ricominciai con lui. Forse fu un errore", afferma Giulini. Tra i leader di oggi c'è un ex interista come Sebastiano Esposito, fratello dell'omonimo centravanti nerazzurro. "Pio stavo per prenderlo. È il mio rimpianto, un rammarico. Due estati fa il ds Bonato e il tecnico Nicola mi dissero: "Prima la certezza". Era Piccoli. "Poi la scommessa". Li volevo tutti e due ma, dopo Piccoli, Pio si era già accasato a Spezia. Seba tecnicamente è divino, sta trovando continuità nei gol. Non vale meno di Piccoli, potrebbe restare".
In vetrina ci sono diversi gioielli, uno (Palestra) non è però di proprietà dei sardi. "Caprile? Vale tanto. Farà una grande carriera. Non è scontato che vada via. Come Esposito. Palestra? Un motivo di grande orgoglio. Sta dimostrando di poter fare una carriera simile a quella di Barella. Non è scontato quando sei in prestito secco non tirare indietro la gamba".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 08:40 Giulini: "Pio Esposito, che rimpianto. Seba un leader, può restare. E su Caprile e Palestra..."
- 08:20 GdS - Chivu sempre più vicino a Mourinho: massime, slogan e un traguardo da raggiungere
- 08:00 Preview Inter-Cagliari - Chivu con tre dubbi e quattro assenze
- 00:00 Cosa c'è di male? Niente!
- 23:45 Como, verso la sfida di Coppa Italia con l'Inter da valutare Sergi Roberto: è out per il Sassuolo
- 23:30 Cagliari, Zappa racconta il salto dalla Primavera dell'Inter al calcio dei grandi: "Avevo già fatto un anno da fuori quota"
- 23:15 Momento di forma: la Juve guida la classifica nelle ultime 5 partite. Stupisce il dato sui gol presi dall'Inter
- 23:00 Niente da fare per le italiane in Europa e Conference League: Bologna e Fiorentina eliminate
- 22:46 Inter-Cagliari è il derby degli Esposito: Seba in ripresa (con un record nel mirino), Pio vuole confermarsi
- 22:30 Qui Cagliari - Pisacane studia l'undici anti-Inter: probabile il 3-5-2 con la coppia Esposito-Borrelli
- 22:15 Barcellona, nuovo reclamo all'UEFA dopo quello contro Atletico e Inter: "Applicazione errata del regolamento"
- 22:00 Perinetti non ha dubbi: "L'Inter svecchierà la rosa. Lo farà anche il Napoli, però..."
- 21:45 Chivu può concedere un turno di riposo a qualche giocatore: Diouf e Frattesi dal 1'?
- 21:30 fcinFulvio Pea torna all'Inter, definiti nelle ultime ore dettagli e ruolo
- 21:16 Il punto su Muharemovic: presto incontro Inter-Sassuolo, ma le insidie sono dietro l'angolo
- 21:00 Napoli, De Bruyne abbassa il tiro: "Dobbiamo vincere le partite per qualificarci alla prossima Champions"
- 20:45 Bastoni-Barça, è Fort la chiave? Dalla Spagna ribadiscono l'interesse
- 20:30 Su Dumfries incombe la clausola, ma Denzel is back e vuole godersi l'Inter
- 20:15 Sassuolo, Grosso: "Chi tra Como e Inter in finale di Coppa Italia? Sarà una bellissima partita"
- 19:45 Milan, Gabbia: "Perso il treno scudetto? Non so se è una lettura corretta"
- 19:30 Bayern macchina da guerra in Champions: Inter unica a batterlo
- 19:15 Ilaria D'Amico: "Buffon arci-italiano, la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale non la dimenticherà mai"
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-CAGLIARI, VIGILIA CALDISSIMA: le ULTIMISSIME, lo SHOW di CHIVU e MAROTTA lo BLINDA!
- 18:48 Dan Peterson: "NBA Europe, sono scettico. Se toccano il campionato italiano, mi ribello"
- 18:34 Bookies - Inter, quota bassa con il Cagliari. Tra i marcatori spicca Thuram
- 18:20 Inter-Cagliari, le informazioni per i tifosi: nel pre-partita 'Live Show' con dei premi in palio
- 18:06 Chivu torna sulla battuta Champions: "Se non capiamo l'ironia meglio iniziare a fare altro"
- 17:52 Inter Legends al 'Corazón Classic Match': domani Marotta al Bernabeu con Florentino Perez per la presentazione
- 17:38 Thuram: "Sono sempre stato qua, l'Inter significa tante cose. Esposito va lasciato in pace, rapporto stretto con Chivu"
- 17:24 Riva, ass. Sport di Milano: "Nuovo San Siro, la città sta facendo il suo. Opera privata, è una questione di volontà"
- 17:10 videoCHIVU si erge a difesa di BASTONI e non le manda a dire. Ma il VERO PROBLEMA resta un altro...
- 16:55 Chivu e Serantoni, uniti dal... caschetto: "Gli consiglio di mantenere il sorriso"
- 16:40 Uva: "Euro 2032, San Siro non candidabile. Milano ci sarà solo col nuovo stadio. Inter e Milan dalla UEFA 15 giorni fa"
- 16:26 Qui Cagliari - Pisacane ne convoca 24 per la gara con l'Inter: assenti Pavoletti e Mazzitelli
- 16:12 Tragedia Manninger: anche l'Inter esprime il proprio cordoglio
- 15:56 Sky - Inter-Cagliari, la probabile: possibile chance per De Vrij e Bonny
- 15:43 Chivu alla Mourinho: "Di sicuro non sono un fesso". Poi spiega la frase sugli arbitri detta prima del derby d'Italia
- 15:29 Tragedia in Austria: Manninger scomparso in un incidente stradale
- 15:18 Quando tornano Lautaro Martinez e Yann Bisseck? Chivu svela i tempi di recupero
- 15:04 videoArianna Fontana: "Inter, obiettivi vicini ma resta concentrata. Mi rivedo in Barella perché..."
- 14:52 Chivu: "Bastoni non convocato, Bisseck e Lauti nei tempi. Campionato mediocre? Troppo facile dirlo ora"
- 14:50 UFFICIALE - Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine stagione: "Me ne vado come tifoso a vita"
- 14:35 Ranking UEFA, il Bayern detronizza il Real Madrid. L'Inter resta quarta, ma il PSG incalza a mezzo punto di distanza
- 14:21 Sassuolo, Carnevali: "Muharemovic, Premier o Serie A: i valori cambiano. Contropartite? Vedremo"
- 14:07 In arrivo Inter Summer Camp - San Siro Experience
- 13:54 Martinenghi: "Ero in classe con Gabbia, ma tifo Inter. Mi piace la cattiveria di Esposito"
- 13:40 videoInter su Muharemovic, Carnevali: "La nostra ambizione è mandare i giovani in club importanti"
- 13:25 videoMalagò: "Incontro propositivo con calciatori e allenatori"
- 13:10 Abodi: "San Siro investimento straordinario con margini di miglioramento, ringrazio Inter e Milan"
- 12:55 Simonelli: "Nazionale senza Mondiale danno enorme per la Serie A. Con Marotta e gli altri presidenti..."
- 12:45 Scaroni: "Nuovo San Siro, un vantaggio il dialogo con l'Inter. Spero di poter presentare presto la 'facciata'"
- 12:43 Malagò: "Presidenza Figc? Mi hanno chiamato anche prima di Bosnia-Italia"
- 12:40 TS - Torino-Inter, sarà uno stadio soprattutto nerazzurro
- 12:37 videoMarotta: "Chivu è tra i migliori allenatori emergenti in circolazione, la sua conferma è automatica"
- 12:13 Petrucci: "NBA Europe, mi auguro che le squadre milanesi si avvicinino"
- 12:00 videoINTER-CAGLIARI, BASTONI rischia. OAKTREE hai seguito la CHAMPIONS? La STRADA è UNA per il MERCATO
- 11:45 PODCAST - Di Marzio: "Bastoni, l'Inter vuole 70 milioni di euro. In caso di addio, potrebbero arrivare sia Muharemovic che Solet"
- 11:30 Qui Cagliari - Abbondanza nelle scelte d'attacco contro l'Inter
- 11:16 Gianluca Galliani: "Bayern-Real fantastica, noi eravamo quella roba lì. Ma anche Como-Inter non è stata male"
- 11:02 TS - Da Sommer a Di Gennaro, il futuro degli interisti in scadenza di contratto
- 10:48 GdS - Como in casa del Sassuolo, possibili cambi in chiave Inter: le ultime
- 10:33 Il Resto del Carlino - Bologna-Inter, polemiche per il costo dei biglietti
- 10:20 Chivu resta, l'Inter programma. Dalle cessioni oltre 100 mln di tesoretto
- 10:06 TS - Seba Esposito alla guida di un Cagliari con la mente più sgombra. I sardi poggiano su un altro fattore
- 09:52 TS - Chivu può già superare Mourinho martedì prossimo: le idee del tecnico tra Cagliari e Como
- 09:38 La Repubblica - Inter, quattro priorità sul mercato: i sogni Mancini e Paz, i partenti e chi si è (quasi) accasato
- 09:24 CdS - Bastoni-Dimarco, futuro a fine stagione. Ma sull'esterno c'è una clausola che tranquillizza l'Inter
- 09:10 Serena: "Mercato Inter? Prenderei Bremer. Bene Vicario. E in attacco..."
- 08:56 GdS - Inter-Cagliari, la sfida degli Esposito: momenti opposti per i due fratelli
- 08:42 CdS - Inter-Cagliari, Chivu pensa al turnover: possibili novità in difesa, centrocampo e attacco