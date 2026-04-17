La Lega Serie A ha svelato il programma della 35esima giornata di campionato che si aprirà venerdì 1° maggio con lo scontro salvezza tra Pisa e Lecce, per poi proseguire il giorno seguente, alle 15, con Udinese-Torino, prima del piatto forte delle 18: il big match Como-Napoli; alle 20.45 chiude il programma del sabato la sfida tra Atalanta e Genoa.

Domenica 3 maggio, all’ora di pranzo, il Bologna ospita il Cagliari, mentre tra le 15 e le 18 si accenderà la corsa Champions con Sassuolo-Milan e Juventus-Verona, rispettivamente in programma alle 15 e alle 18. Infine, la domenica si chiude con l'Inter che a San Siro, alle 20.45, troverà sulla sua strada il Parma per mettere un altro mattoncino verso il 21esimo scudetto (diretta tv su DAZN).

Il turno termina lunedì 3 maggio con Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45.

IL PROGRAMMA DELLA 35ESIMA GIORNATA:

Venerdì 1 maggio

20:45 | Pisa - Lecce

Sabato 2 maggio

15:00 | Udinese - Torino

18:00 | Como - Napoli

20:45 | Atalanta - Genoa

Domenica 3 maggio

12:30 | Bologna - Cagliari

15:00 | Sassuolo - Milan

18:00 | Juventus - Verona

20:45 | Inter - Parma

Lunedì 4 maggio

18:30 | Cremonese - Lazio

20:45 | Roma-Fiorentina