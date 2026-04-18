Il Parma torna a vincere dopo sei partite e lo fa con un colpo esterno assolutamente fondamentale nella volata finale verso la salvezza. La formazione di Cuesta si impone sul campo dell'Udinese grazie al gol al minuto 51 di Elphege. I friulani si fermano dopo aver totalizzato tre risultati utili consecutivi, con l'acuto roboante contro il Milan di sette giorni fa. Balzo in avanti pressoché decisivo dei ducali, che adesso hanno 39 punti come il Torino.