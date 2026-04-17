Il Panini Player of the Match di Inter-Cagliari è Nicolò Barella, indubbio protagonista dell’incontro di San Siro con la rete del 2-0 a pochi minuti dalla rete del vantaggio nerazzurro ad opera di Marcus Thuram. Queste le dichiarazioni del giocatore azzurro ai microfoni di Sky Sport dal prato di San Siro dopo la consegna del premio destinato al miglior giocatore del match:

La gente canta ‘Vinceremo il tricolor’.

“Magari… Logicamente fa piacere perché sappiamo quanto ci teniamo a fare bene. L’anno scorso è stata una stagione bella ma difficile, ci ha insegnato tanto. Ora abbiamo bisogno di vincere, ricreare questo ambiente era fondamentale”.

Hai dato il premio di miglior giocatore a Thuram, chi lo ha vinto?

“Lo abbiamo vinto tutti, quando si entra in campo e si dà tutto quello che si ha i risultati arrivano. Volevo fare i complimenti a Pepo Martinez; dopo quello che è successo non era facile, noi lo abbiamo sempre aiutato e lui si è sempre reso disponibile, oggi si merita questa partita”.