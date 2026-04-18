Fioccano i sette sulle pagelle de il Corriere dello Sport nello spazio dedicato all'Inter all'indomani del match di San Siro contro il Cagliari di Pisacane che vale un'ipoteca per lo scudetto. "Chivu mescola le carte anche tenendo conto della Coppa Italia e piazza un altro mattone verso la conquista dello scudetto" e merita un bel 7 in pagella che l'allenatore nerazzurro condivide con i vari Zielinski, Dimarco, Pio Esposito e Thuram. 

Mezzo voto in meno invece per i vari J.Martinez, Akanji,De Vrij, Dumfries, Calhanoglu, tutti valutati dal quotidiano romano intorno al 6,5. Sufficienza piena invece per Carlos AugustoMkhitaryan. 'Fuori quota' Nicolò Barella invece, eletto MVP della serata: "La generosità nelle prestazioni non è mai mancata, ma nell’ultimo periodo ha rialzato tremendamente anche il tasso di qualità. Thuram lo porta in trionfo sulle spalle dopo la sassata che mette in ghiaccio il risultato". Sette e mezzo per il centrocampista sardo tornato ad alti giri e con lui anche l'Inter.
 

Sezione: Rassegna / Data: Sab 18 aprile 2026 alle 09:30
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi