Fioccano i sette sulle pagelle de il Corriere dello Sport nello spazio dedicato all'Inter all'indomani del match di San Siro contro il Cagliari di Pisacane che vale un'ipoteca per lo scudetto. "Chivu mescola le carte anche tenendo conto della Coppa Italia e piazza un altro mattone verso la conquista dello scudetto" e merita un bel 7 in pagella che l'allenatore nerazzurro condivide con i vari Zielinski, Dimarco, Pio Esposito e Thuram.

Mezzo voto in meno invece per i vari J.Martinez, Akanji,De Vrij, Dumfries, Calhanoglu, tutti valutati dal quotidiano romano intorno al 6,5. Sufficienza piena invece per Carlos Augusto e Mkhitaryan. 'Fuori quota' Nicolò Barella invece, eletto MVP della serata: "La generosità nelle prestazioni non è mai mancata, ma nell’ultimo periodo ha rialzato tremendamente anche il tasso di qualità. Thuram lo porta in trionfo sulle spalle dopo la sassata che mette in ghiaccio il risultato". Sette e mezzo per il centrocampista sardo tornato ad alti giri e con lui anche l'Inter.

