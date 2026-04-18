Partita sostanzialmente corretta, quella di ieri a San Siro tra Inter e Cagliari, secondo il giudizio della Gazzetta dello Sport che nella sua moviola segna il un contatto tra Mkhitaryan e Gaetano nell’area rossoblù, al 24esimo, tocco troppo leggero: niente calcio di rigore. Giuste le ammonizioni Seba Esposito, in ritardo su Mkhitaryan e di Borrelli due minuti dopo che in ritardo, salta e travolge De Vrij fallosamente. Al 6’ della ripresa invece il pestone di Mina su Thuram avrebbe meritato un cartellino giallo.