Vittoria importante per l'Inter, sempre più sola in vetta alla classifica grazie al 3-0 di ieri sera sul Cagliari. Un successo che rende soddisfatto anche Carlos Augusto, intervistato da SportMediaset nella pancia di San Siro.
Un bel margine con tutte le inseguitrici il pubblico canta vinceremo oltre i colori la capolista vola come vi sentite dopo?
"Allora, è chiaro che è bella questa atmosfera, sono contento per i tifosi perché alla fine non è stata una stagione lunga. Però quello che dico sempre è che ancora non è finita, mancano cinque partite e c'è anche la Coppa Italia. Dobbiamo fare il nostro meglio finché matematicamente non siamo lì ancora".
Dichiarazioni di circostanza perché l'Inter nelle ultime tre partite ha dato una dimostrazione di forza incredibile: 12 gol fatti e comunque partite sempre giocate in una certa maniera, cioè con aggressività e con forza. Questa squadra dà l'impressione che quando vuole azzannare la partita ci riesce sempre, non so se voi dal campo percepite questo. Qual è la vostra sensazione?
"Le ultime due partite prima della sosta abbiamo sofferto un po'. Però penso che la sosta sia anche stata un buon periodo per chiarire le idee per queste partite che sarebbero arrivate. Sono qui da anni, ci conosciamo. Io sono qui da tre anni ma alcuni di loro è da tanto tempo già che giocano insieme e quando ci mettiamo nella testa che vogliamo, possiamo fare la differenza".
Adesso di nuovo il Como. Anche questo obiettivo che corona gli sforzi?
"È chiaro che giochiamo ogni competizione per vincere. Abbiamo questa grande opportunità, ma sappiamo della forza del Como. Sappiamo che sono una grande squadra e vengono qua per fare la partita.Però dobbiamo dimostrare la nostra forza nuovamente e fare di tutto per andare in finale".
Ti piacerebbe rimanere ancora in questa squadra?
"Io sto bene qua, sto bene con il gruppo. Ho trovato dei grandi amici, però sappiamo che il calcio come funziona. Io sono uno a cui piace vivere il presente: sto giocando tanto, abbiamo questa fine stagione, ho la possibilità di andare in Nazionale e poi penserò a quello che succederà".
Mi dici che cosa può essere il motivo che ti fa o cambiare idea o cambiare squadra?
"No, è dura. Io sono contento qua, però non si sa mai quello che può succedere nel calcio. Però io voglio pensare dopo a questo".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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