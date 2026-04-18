"Felice per la vittoria e il clean sheet", ha detto Stefan De Vrij a Radio TV Serie A subito dopo la vittoria per 3-0 contro il Cagliari, intervista durante la quale il difensore olandese ha risposto anche su Cristian Chivu: "È molto bravo ed è molto chiaro su quello che vuole e si vede in campo. Sa motivare e comunicare bene con la squadra, sta facendo molto bene nel suo primo anno all’Inter".

Sulla partita di semifinale di Coppa Italia col Como:
"È un’altra partita molto importante perché si gioca per un Trofeo e bisogna fare di tutto per provare a passare in finale, dove tanti di noi sono già stati e sappiamo quanto sia bello".

Ti vedi ancora all’Inter?
"Sì. Sicuramente fino alla fine della stagione. Sono in scadenza vediamo che succede".

Sezione: Focus / Data: Sab 18 aprile 2026 alle 10:01
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi