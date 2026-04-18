Gara tranquilla e senza senza troppe interruzioni per l'arbitro Matteo Marchetti, ieri alla direzione di Inter-Cagliari. Due soli ammoniti, entrambi lato rossoblu, ma nella specifica analisi sulla prestazione del fischietto di Ostia Lido, il Corriere dello Sport promuove il direttore di gara: Buona gestione dei cartellini, anche a fine primo tempo sull'intervento di Borrelli su Dumfries: il giocatore rossoblu ha alzato un po' eccessivamente la gamba ma è "in anticipo e tocca nettamente la palla. L'ammonizione sarebbe stata troppo severa" si legge sul quotidiano romano che però nutre dubbi sullo "scontro tra Mina e Thuram al limite dell'area, lo scontro è duro, ma Marchetti lascia correre, ci poteva stare il cartellino giallo sul difensore del Cagliari". Diversa invece la lettura sul contatto Mina-Pio Esposito.

In quel caso, secondo il CdS in quel caso "non ci sono gli estremi per assegnare il penalty, il tocco c'è ma è uno scontro di gioco normale. Il difensore dei sardi ha comunque rischiato". Nota di merito a Marchetti anche per non aver aver fischiato il fallo precedente su Barella sul primo gol nerazzurro concedendo il vantaggio da cui è arrivata la rete di Thuram".