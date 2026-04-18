Il Milan si trova a grande distanza dall'Inter quando mancano poche giornate al termine del campionato. Nelson Dida si aspettava di più dalla squadra rossonera? L'ex portiere brasiliano risponde così alla domanda di Tuttosport: "È una squadra molto competitiva, ha dimostrato fin dall'inizio del campionato che voleva stare tra le prime quattro in classifica e fino a oggi è stato così. Ha vinto contro squadre forti, portando a casa partite che nessuno si aspettava riuscisse a fare sue, però ha poi lasciato alcuni punti importanti con avversari della metà destra della classifica. Nel complesso, dico di no: grosso modo il Milan sta facendo il suo campionato, il proprio dovere in linea con quello che c’era da attendersi a inizio stagione".



Il discorso scudetto però è archiviato…

"Sicuramente dovrà vincere tutte le partite e tifare contro quelle che sono davanti, Inter e Napoli. Ma il Milan deve pensare a fare il suo gioco, essere concentrato sui propri impegni, per dimostrare una gran voglia in ogni gara al fine di raggiungere il suo obiettivo principale".



Cioè la qualificazione alla prossima Champions League: è a rischio?

"Penso che l'importante adesso sia pensare che ogni partita vale tanto e che si debba lottare sempre fino alla fine. Sappiamo sin dall’inizio di questa stagione che l'obiettivo di quest'anno sarebbe stato quello di partecipare alla prossima edizione della Champions e penso che il Milan abbia tutte le possibilità di farcela".



San Siro ha fischiato Rafael Leao nell’ultima partita casalinga, il popolo rossonero sembra stanco del suo rendimento altalenante. Che ne pensa?

"Rafa ha fatto tanto per il Milan in tutti questi anni: penso che non si debba dimenticare tutto quello che ha fatto da quando è arrivato, ormai diverse stagioni fa. Così come quanto sia cresciuto in questo lungo lasso di tempo. Penso che, con la giusta tranquillità e una ritrovata serenità, Leao possa ritornare quello di prima e portare, come spesso è accaduto nelle sue stagioni in rossonero, tanta allegria ai tifosi e pure a se stesso".