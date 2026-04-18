"Un'altra buona prestazione per Marchetti, alla seconda partita a San Siro in una settimana dopo aver già arbitrato Milan-Udinese nello scorso weekend". A scriverlo sulle colonne di Tuttosport è Gianpaolo Calvarese, chiamato ad analizzare la prestazione dell'arbitro durante Inter-Cagliari, match concluso 3-0 a favore dei nerazzurri.

"Pochi episodi dubbi nelle due aree di rigore - prosegue l'ex direttore di gara -. Qualche protesta di Mkhitaryan per una presunta spinta di Gaetano ai suoi danni, ma in realtà l'ex Napoli non commette alcun fallo: l'intensità del contatto è davvero troppo lieve. La soglia disciplinare è davvero bassa, come dimostrano le ammonizioni di Sebastiano Esposito e Borrelli nel giro di pochi minuti. L'ex Empoli viene infatti ammonito per aver interrotto una possibile ripartenza di Mkhitaryan, mentre il classe 2000 salta in netto ritardo in un contrasto con De Vrij, finendo per travolgere l'olandese. A inizio secondo tempo, invece, manca un giallo per Mina per un intervento in netto ritardo su Marcus Thuram. Marchetti prima concede il vantaggio, considerando che il pallone resta tra i piedi dei giocatori dell'Inter, ma poi non estrae il cartellino per il difensore del Cagliari. Anche dal punto di vista tecnico, la prestazione di Marchetti è positiva: la soglia del fallo è sempre coerente. Forse l'unico neo della partita di Marchetti è il fallo fischiato per un intervento di Dimarco su Sulemana nel primo tempo, con l'esterno nerazzurro che non fa nulla per commettere un'irregolarità".