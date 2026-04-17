E' San Siro a parlare per l'Inter quando intona il coro 'La capolista se ne va' e, a un certo punto, in barba alla scaramanzia, si lascia andare a un 'Vinceremo il tricolor'. Sì, perché, il 3-0 rifilato al Cagliari, dopo un primo tempo soporifero terminato a reti bianche, avvicina la squadra di Cristian Chivu al traguardo del 21esimo scudetto. Le fiammate di Marcus Thuram e dell'ex Nicolò Barella, tra 56' e 62', fiaccano la resistenza dei sardi, arrivati a Milano con un piano gara prevedibile, difesa e contropiede, che poteva reggere solo per i demeriti dell'avversario. Che, invece, dopo l'intervallo, ha cambiato marcia e ha messo in discesa la partita verso l'ennesima vittoria contro una piccola del campionato. Tre punti, impreziositi dal terzo gol pregevole di Piotr Zielinski, che mandano la Beneamata a +12 dal Napoli, domani impegnato contro la Lazio.

IL TABELLINO:

INTER-CAGLIARI 3-0

MARCATORI: 52' Thuram (I), 56' Barella (I), 90'+2' Zielinski (I)

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 25 Akanji, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella (17 Diouf 89'), 20 Calhanoglu (16 Frattesi 85'), 22 Mkhitaryan (7 Zielinski 76'), 32 Dimarco (11 Luis Henrique 76'); 94 Esposito, 9 Thuram (14 Bonny 76'). A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu.

CAGLIARI (3-5-2): 1 Caprile; 32 Zé Pedro (19 Belotti 88'), 26 Mina, 33 Obert (28 Zappa 76'); 2 Palestra, 8 Adopo, 10 Gaetano (14 Deiola 57'), 25 Sulemana (90 Folorunsho 76'), 15 Rodriguez; 29 Borrelli (31 Mendy 57'), 94 S. Esposito. A disposizione: 12 Sherri, 24 Ciocci, 9 Kiliçsoy, 18 Raterink, 20 Albarracin, 22 Dossena, 27 Liteta, 37 Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Ammoniti: S. Esposito (C), Borrelli (C).

Recupero: 2' - 4'.

Arbitro: Marchetti.

Assistenti: Rossi L. - Cavallina.

Quarto ufficiale: Bonacina.

VAR: Meraviglia.

Assistente VAR: Di Bello.

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94' - Finisce qui! L'Inter stende il Cagliari 3-0 con un secondo tempo in cui cambia decisamente marcia: uno-due micidiale di Thuram e Barella tra 56' e 62', poi Zielinski fissa il risultato calando il tris nel recupero con un golazo.

92' - GOLAZO DI ZIELINSKI! Parte ancora tutto da un'iniziativa sulla fascia sinistra di Bonny, poi tutto a un tocco: Diouf per Dumfries, che accomoda per il tiro di mezzo esterno in controbalzo del polacco che si incastona al sette senza lasciare scampo a Caprile.

91' - Tiro velleitario di Folorunsho che arriva nel primo dei quattro minuti di recupero assegnati da Marchetti.

91' - Buona combinazione tra Luis Henrique e Zielinski che, da posizione defilata, fa una cosa a metà tra un tiro e un cross che non può preoccupare Caprile.

90' - In barba alla scaramanzia, San Siro canta 'vinceremo il tricolor'.

89' - Standing ovation per Barella, che lascia il campo per far spazio a Diouf.

87' - Belotti prende il posto di Zé Pedro nel Cagliari, mentre Carlos Augusto si riprende dopo la botta presa pochi secondi prima.

86' - Bonny va via in slalom sulla fascia sinistra saltando Zé Pedro, poi pennella in mezzo un cross per Dumfries che di testa spedisce alto.

85' - Ecco che si può concretizzare il cambio: esce l'applauditissimo Calhanoglu per Frattesi.

84' - Ci sarà spazio anche per Davide Frattesi, pronto a entrare per la passerella finale.

82' - La palla finisce contro Marchetti che, come regolamento comanda, ferma il gioco e dà la palla a chi ne era in possesso, ovvero il Cagliari.

81' - Rodriguez scorta l'uscita del pallone in fallo di fondo, impedendo a Bonny di intervenire per riaccendere un'azione ormai persa.

78' - Sebastiano Esposito ha qualcosa da dire a Marchetti, probabilmente perché voleva un calcio di punizione al limite dell'area per aver subito, a suo dire, un falllo da Akanji.

75' - Chivu chiama il triplo cambio: dentro Zielinski, Luis Henrique e Bonny al posto di Mkhitaryan, Dimarco e Thuram. Nelle fila del Cagliari, fanno il loro ingresso in campo Zappa e Folorunsho.

74' - E' addirittura Akanji a spingere l'azione offensiva, che si infrange sul muro cagliaritano dopo il tiro di Esposito. Che, alla fine, commette fallo in attacco.

73' - Sebastiano Esposito non riesce a trovare la porta: il suo tiro viene deviato in corner. Gettato alle ortiche da Obert, la cui traiettoria del cross supera la linea di fondo.

71' - Adopo, sul secondo palo, sbuccia un ottimo invito di Obert dalla sinistra dopo l'ennesima iniziativa personale di Palestra, per distacco il migliore dei suoi.

70' - Palestra è l'ultimo a mollare nel Cagliari: qui porta a casa il sesto corner per i rossoblu sfruttando il mismatch fisico con Dimarco.

69' - Primo rischio corso dall'Inter nel secondo tempo! Palestra scatta sul filo del fuorigioco, scappa via da solo sulla destra e poi mette in mezzo per Mendy. Sul più bello arriva Akanji in scivolata che manda in corner.

67' - Dimarco riesce a ritagliarsi ancora lo spazio per un cross dalla sinistra, molto simile a quello che ha portato al gol dell'1-0. In questo caso, Caprile esce in presa bassa e abbraccia la palla.

66' - Pio Esposito cade a terra in area di rigore dopo uno scontro a palla lontana con Mina, non nuovo a queste situazioni.

64' - Il Cagliari non si è arreso e ora prova a sfruttare l'ennesimo corner di serata. L'epilogo è uguale a quelli precedenti: un pugno di mosche.

62' - Si diverte anche San Siro intonando cori per Chivu e quelli più gettonati come 'E per la gente che...'.

59' - Calhanoglu va direttamente in porta: la palla gira troppo e si perde a due metri dal palo.

58' - Mina deve ricorrere alle cattive per fermare Thuram, praticamente arrampicandosi sulle spalle di quest'ultimo. Marchetti non può far altro che fischiare fallo del difensore.

56' - Pisacane manda in campo Deiola e Mendy richiamando in panchina Gaetano e Borrelli.

56' - HA RADDOPPIATO L'INTER, IN GOL BARELLLA! Azione di sfondamento dei nerazzurri con Mkhitaryan ed Esposito, ne esce un rimpallo sul tiro di Thuram cui si avventa come un rapace Barella che, dal limite dell'area, schianta la palla in porta. E poi non esulta da vero sardo.

53' - San Siro si accende dopo l'1-0 di Thuram, a cui va il primo coro. Poi il pensiero va ai cugini del Milan, infine per Dimarco, autore dell'assist.

52' - HA SEGNATO THURAM, INTER IN VANTAGGIO! L'azione si sviluppa sulla sinistra: Mkhitaryan per Barella, che innesca la corsa di Dimarco, bravo a guadagnare il fondo prima di mettere in area un cross solo da spingere in porta per Thuram.

52' - Manca un giallo per Mina, che è entrato in netto ritardo su Thuram. Marchetti aveva fatto correre per concedere la norma del vantaggio.

51' - L'Inter ha alzato l'indice di pericolosità.

50' - Pio Esposito fa fa boa in area di rigore per l'accorrente Dumfries, il cui tiro-cross attraversa la porta senza incontrare deviazioni.

49' - L'Inter sembra aver iniziato con un altro piglio la ripresa, ora gioco fermo perché Obert ha bisogno di essere medicato dopo lo scontro fortuito con Sulemana.

48' - Finisce sui tabelloni pubblicitari la soluzione in controbalzo di Barella.

47' - Fuori dallo specchio la conclusione di piede mancino di Calhanoglu.

46' - Calhanoglu non trova per centimetri Pio Esposito in area di rigore, complice un ottimo l'intervento difensivo della difesa cagliaritana.

21.53 - L'Inter muove la prima palla della ripresa. Nessun cambio all'intervallo.

21.52 - I giocatori rientrano in campo, non sono previsti cambi.

21.37 - Primo tempo da sbadigli tra Inter e Cagliari che in 47 minuti accumulano otto corner, quattro a testa, ma non trovano lo straccio di un gol. I sardi eseguono bene il piano gara, difesa e ripartenza, e riescono a rendersi vagamente minacciosi nel primo quarto d'ora con un tiro di Sebastiano Esposito, deviato in corner da Henrikh Mkhitaryan, e una conclusione altissima di Marco Palestra al termine di una discreta azione manovrata.

Dopo i primi 15 minuti infarciti di errori tecnici e circolazione lenta della palla, i padroni di casa alzano un filo il ritmo e quasi trovano il vantaggio al primo, vero affondo: Adopo salva prima della linea un gol fatto di Federico Dimarco. In seguito, è l'altro Esposito, Francesco Pio, a fare scaldare San Siro, al 40', quando testa i riflessi di Caprile, fin lì praticamente inoperoso.

47' - Duplice fischio di Marchetti, 0-0 il parziale a San Siro tra Inter e Cagliari a fine primo tempo.

47' - Martinez sventa il potenziale pericolo uscendo dalla sua area per anticipare l'arrivo di Sebastiano Esposito che, dopo aver vinto un rimpallo, si stava involando verso la sua porta.

46' - Dumfries, in zona secondo palo, fa la torre per nessuno in area, poi Calhanoglu commette fallo in attacco arrivando in ritardo su Sebastiano Esposito.

45' - L'Inter pareggia il conto dei corner: 4-4.

44' - Saranno due i minuti di recupero.

41' - Fallo di Borelli ai danni di De Vrij, ma è lui ad avere la peggio. Qualcuno aveva chiesto timidamente la doppia ammonizione per l'attaccante ospite, ma Marchetti ha subito chiarito che non ci sono gli estremi.

40' - Pio Esposito trova i guantoni di Caprile dopo essersi fatto largo in area con forza e malizia. Non era facile trovare l'angolo giusto da quella posizione, decisamente defilata, facile l'intervento del portiere del Cagliari.

39' - Cross innocuo di Thuram da fermo: Caprile ringrazia e fa sua la palla in presa alta.

37' - Non arriva il quarto corner per l'Inter: l'ultimo tocco è di Thuram, colpito da una carambola nel contrasto con Rodriguez.

36' - Malinteso tra Calhanoglu e Thuram: il filtrante del turco finisce nella zona presidiata da tre giocatori del Cagliari, mentre il francese aveva fatto il movimento opposto.

35' - Altra giocata difensiva da sottolineare di De Vrij, ancora una volta abile ad anticipare Borrelli.

33' - Si porta a tre il conto dei corner dell'Inter. Ma anche questo non è quello buono: Dumfries salta in terzo tempo ma colpisce male di testa e manda altissimo.

32' - Secondo calcio d'angolo consecutivo per l'Inter dopo la deviazione di Minasul colpo di testa di Esposito.

31' - Caprile non arriva sul cross di Dimarco, gli copre le spalle Sulemana, bravo ad anticipare Pio Esposito. L'Inter va a calciare dalla bandierina.

30' - Akanji si siede in area di rigore dando l'impressione di avere un problema fisico. Che rientra, fortunatamente, dopo pochi secondi.

29' - Dumfries anticipa Obert, appostato sul secondo palo per sfruttare il cross di Palestra. Quarto corner per il Cagliari.

28' - Si riparte, con Dimarco che può rientrare in campo dopo aver ricevuto le cure mediche del caso.

27' - Ora gioco fermo: c'è a terra Dimarco dopo un contrasto ruvido a centrocampo. Ne approfittano i due allenatori per dare delle indicazioni tecniche in una sorta di timeout.

26' - Giallo anche per Borrelli, che ha allargato troppo l'alettone nel duello aereo con De Vrij. Gli ospiti ora hanno entrambi gli attaccanti ammoniti.

25' - Spintarella di Gaetano su Mkhtaryan, che perde l'equilibrio nell'area rossoblu, Marchetti lascia correre.

24' - Sebastiano Esposito stende Mkhitaryan pronto a invadere la metà campo del Cagliari: inevitabile il giallo per SPA. Seba non la prende bene....

21' - Palestra fa respirare il Cagliari, in apena da qualche minuto nella sua trequarti. Bella l'uscita del laterale della Nazionale, che è sgusciato via in velocità tra Dimarco e Mkhitaryan prima di subire fallo.

20' - Marchetti non vede un pestone di Sulemana ai danni di Pio Esposito, non lontano dall'area di rigore del Cagliari.

19' - Ora l'Inter alza i giri del motore! Dimarco inventa per Pio Esposito che, servito in area di rigore, calcia di prima ma trova l'opposizione di Mina.

17' - Dopo un quarto d'ora di buona disciplina tattica e discreta tecnica, il Cagliari stava per cadere al primo vero affondo dell'Inter.

16' - Adopo salva prima della linea un gol fatto di Dimarco, Inter a un passo dal vantaggio! Thuram porta a spasso la difesa del Cagliari, Pio Esposito fa a sportellate e e gli apre la strada offrendogli un passaggio in profondità. Tikus riceve e apre dall'altra parte per Dimarco che riesce a calciare ma non segna per il grande rientro del numero 8 in maglia bianca.

13' - Il primo tiro della partita dell'Inter non vale: Thuram, pizzicato in fuorigioco di rientro, aveva testato i riflessi di Caprile.

12' - Altra chance costruita dal Cagliari! Ottima azione confezionata dagli ospiti a uno-due tocchi, che parte da sinistra e poi viene chiusa dal solito Palestra sul lato opposto. Il suo tiro è da dimenticare.

10' - Circolazione di palla lenta da parte dell'Inter, che finisce per perdere la sfera a centrocampo. Mkhitaryan ricorre al fallo per fermare Borrelli che stava innescando la ripartenza.

9' - Dopo il cross dalla destra, Gaetano fa rimbalzare palla e calcia verso la porta trovando un difendente interista.

8' - Terzo corner per il Cagliari, che sta eseguendo il suo piano partita: difesa e ripartenza veloce con il centometrista Palestra.

7' - Dumfries entra in area, ma subisce la rimonta di Obert. L'Inter rimane in zona offensiva.

6' - Cross telefonato di Calhanoglu dalla trequarti: Caprile esce e fa sua la palla comodamente.

5' - Controllo difettoso di Mkhtaryan, che aveva trovato spazio tra le linee. Recupera palla il Cagliari, che in questi primi minuti sta intasando con efficacia le fasce.

3' - Prima occasione per il Cagliari! E' sempre Palestra a creare insidie sulla destra, la palla poi giunge a Sebastiano Esposito che, dal limite dell'area, non ci pensa due volte e spara un tiro che subisce la deviazione decisiva di Mkhitaryan. La palla scivola oltre la linea di fondo: secondo giro dalla bandierina per il Cagliari.

2' - Thuram non sfonda sulla sinistra, Palestra recupera palla e avvia la ripartenza, Dopo una serie di possessi persi e riconquistati a centrocampo, la squadra di Pisacane arriva a concludere trovando il primo corner della partita.

1' - Dura poco il possesso palla dei sardi, ora è l'Inter a manovrare da dietro.

20.47 - Kick-off a San Siro, è cominciata Inter-Cagliari! Primo pallone per gli ospiti.

20.44 - Il saluto in panchina tra Chivu e Pisacane precede il saluto tra i giocatori in campo. Ora il lancio della monetina e la scelta delle due metà campo e del primo possesso palla da parte dei due capitani, Barella e Mina.

20.43 - Ecco i protagonisti che entrano sul terreno di gioco di San Siro, che anche stasera offre una bella cornice di pubblico.

20.42 - Squadre nel tunnel, in attesa del via libera dell'arbitro Marchetti prima di fare il loro ingresso in campo.

20.35 - Poco prima del kick-off, anche Beppe Marotta si è soffermato con Sky per dare le sue sensazioni sulla gara: "Scudetto vicino? Sono molto prudente, anche se molto ottimista. È come se fossimo all’ultimo chilometro di una corsa a tappe, abbiamo la maglia rosa e vediamo l’arrivo. Ma mancano 18 punti, non facciamo calcoli. Dobbiamo ripetere la performance di Como dove abbiamo ottenuto una vittoria di carattere dopo essere andati sotto. Le avversarie contro le prime della classe aumentano le motivazioni, dobbiamo avere rispetto dell’avversario e consapevolezza del ruolo dell’avversario".

20.20 - Con che modulo giocherà il Cagliari? A questa precisa domanda, Fabio Pisacane ha risposto così a Sky: "Abbiamo cercato di fare più piani senza palla, normale che possiamo andare a 5, sono più gli avversari che ci porteranno. Ma al di netto di questo la differenza la faranno il sacrificio, l’abnegazione nei duelli, perché è impensabile fare queste cose al 100%".

20.10 - Titolare a centrocampo al posto di Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan parla così a Sky Sport prima della partita: "Ovviamente stiamo giocando col Cagliari, ma questo non vuol dire che siamo favoriti. Si comincia da 0-0, dobbiamo dimostrare di essere favoriti sul campo per portare la vittoria a casa", le parole dell'armeno. Che poi è andato in dribbling davanti alla domanda sul suo futuro: "Ancora non ci ho pensato, a dire la verità. Penso a finire il campionato e poi alla stagione prossima".

19.50 - Dopo lo strappo in testa al gruppo, con cui ha allontanato ulteriormente gli inseguitori grazie al 4-3 pirotecnico di Como, l'Inter vuole proseguire la fuga solitaria verso il 21esimo scudetto della sua storia stasera, a San Siro, contro il Cagliari. Una gara scontata solo sulla carta che i nerazzurri devono affrontare senza pensare all'impegno di martedì in Coppa Italia proprio contro la squadra di Cesc Fabregas.

19.47 - Per questo appuntamento, viste le contingenze legate alle indisponibilità di Bastoni, Lautaro, Bisseck e Sucic, Cristian Chivu sceglie un undici con due sorprese per sfidare i sardi, reduci dal successo contro la Cremonese, puro ossigeno per la classifica ma che ancora non mette al riparo da cattivi pensieri di retrocessione. Tra i pali non c'è Sommer ma Pepo Martinez, davanti al quale tocca a De Vrij guidare la linea a tre di difesa completata da Manuel Akanji e Carlos Augusto. In mezzo, la novità è Mkhitaryan al posto di Zielinski con Barella e Calhanoglu, ai loro lati corrono Federico Dimarco e Denzel Dumfries. In attacco, accanto a Marcus Thuram, c'è Francesco Pio Esposito, che vince ancora il ballottaggio con Ange-Yoan Bonny.

In casa rossoblu, Fabio Pisacane punta su Sebastiano Esposito, protagonista del duello in famiglia a distanza col fratello più piccolo, in coppia con Borelli.

19.45 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 25 Akanji, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu

CAGLIARI (3-5-2): 1 Caprile; 32 Zé Pedro, 26 Mina, 33 Obert; 2 Palestra, 8 Adopo, 10 Gaetano, 25 Sulemana, 15 Rodriguez; 29 Borrelli, 94 S. Esposito. A disposizione: 12 Sherri, 24 Ciocci, 9 Kiliçsoy, 14 Deiola, 18 Raterink, 19 Belotti, 20 Albarracin, 22 Dossena, 27 Liteta, 28 Zappa, 31 Mendy, 37 Trepy, 90 Folorunsho. Allenatore: Fabio Pisacane.

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Rossi L. - Cavallina

Quarto ufficiale: Bonacina

VAR: Meraviglia

Assistente VAR: Di Bello