Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così a Inter TV il match vinto oggi a San Siro contro il Cagliari. Un match bloccato nel primo tempo, poi nella ripresa i nerazzurri hanno dilagato: “Oggi non era semplice, abbiamo fatto fatica soprattutto nel primo tempo, affrontavamo una buona squadra, nel secondo tempo con qualche aggiustamento siamo riusciti a sbloccarla”.

Sono tre partite che l’Inter cambia atteggiamento nella ripresa.

"Mi prendo la responsabilità sul fatto che non gioca sempre così dall'inizio. Bisogna essere consapevoli che la partita dura 90 minuti. Il calcio non è mai matematica, ci sono gli avversari, bisogna adattarsi alle richieste in determinate partite. La squadra lo sta facendo bene da inizio stagione e ha meritato la vittoria”.

Martedì c’è il Como che vale una finale.

“Sfidiamo un Como che vuole scrivere la storia, avremo tempo per recuperare energie e cercare di essere al meglio per questa semifinale, anche noi siamo consapevoli che c’è in palio una finale di Coppa Italia”.