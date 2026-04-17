È Stefan de Vrij il giocatore dell'Inter che si presenta in conferenza stampa dopo il triplice fischio della partita contro il Cagliari. Di seguito le parole raccolte da FcInterNews.it, a San Siro con il proprio inviato.
Che peso ha questa vittoria?
"È stata importante per dare il segnale che noi ci siamo, che abbiamo un obiettivo e che faremo di tutto per raggiungerlo. Siamo stati bravi a sbloccarla e a gestirla".
Che finale di stagione stai vivendo? Quale sarà il tuo futuro?
"Sono in scadenza, non è deciso ancora niente. Cerco di finire al massimo questa stagione, poi vedremo che succederà".
Cosa succede all'intervallo?
"Lo staff è molto bravo a capire dove si deve migliorare. Nel primo tempo siamo stato un po' lenti, poi abbiamo cambiato qualcosa in costruzione e siamo riusciti a trovare gli spazi e a sbloccarla".
Cosa ha dato Chivu a livello mentale?
"Ha dato tanto, è molto bravo perché anche per lui non era facile. Nonostante una buona stagione l'anno scorso c'era tanta delusione, ma ci siamo rialzati con ancora più voglia di vincere. Ci stiamo avvicinando agli obiettivi".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 00:10 Chivu in conferenza: "Ci abbiamo messo la faccia, adesso siamo felici"
- 00:01 Chivu a ITV: "Oggi non era semplice, bravi nella ripresa. Contro il Como vale tanto"
- 00:00 Chivu legge Agatha Christie
- 23:55 videoInter-Cagliari 3-0, Tramontana inizia a parlare di scudetto. Poi elogia Barella: "Lo aspettavamo tutti"
- 23:52 Cagliari, Pisacane in conferenza: "Inter devastante, Chivu è un maestro"
- 23:50 Inter-Cagliari, la moviola: diverse imprecisioni nella conduzione di Marchetti
- 23:44 Chivu a DAZN: "San Siro una bolgia. Qualche critica dopo i due pareggi, però..."
- 23:40 Chivu a Sky Sport: "Non ho parlato del rinnovo, voglio pensare al campo"
- 23:28 Cagliari, Mendy in conferenza: "Contento del mio esordio qui a San Siro"
- 23:24 Pisacane a DAZN: "Quando l'Inter spinge, fa male. Salvezza, ecco cosa manca"
- 23:22 Cagliari, Pisacane a Sky: "Saranno i nostri giovani a guidarci alla salvezza"
- 23:18 De Vrij in conferenza: "Dopo l'anno scorso ci siamo rialzati con ancora più voglia di vincere"
- 23:11 De Vrij a DAZN: "Futuro? Cerco di finire al meglio la stagione, poi non ho ancora deciso"
- 23:10 De Vrij a ITV: "Dobbiamo migliorare in difesa. Come si gioca da qui alla fine? Per vincere"
- 23:10 De Vrij a Sky: "Ci siamo resi conto che per vincere serviva qualcosa in più"
- 23:09 Thuram a DAZN: "A Palestra ho detto di continuare così perché è forte"
- 23:07 Barella a DAZN: "Gattuso una delle persone più belle mai incontrate nel calcio"
- 23:05 Thuram a Sky al 90esimo: "Il momento è buono. Finché non è fatta dobbiamo fare punti"
- 23:02 Barella Player of the Match a Sky: "Vinceremo il tricolore? Magari. Dedicata a Pepo"
- 23:01 Inter-Cagliari, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:46 Inter-Cagliari, le pagelle - Thuram bluffa per 45 minuti, Calhanoglu alza le marce
- 22:44 La capolista se ne va! Inter sempre più prima: Thuram, Barella e Zielinski stendono il Cagliari, 3-0 a San Siro
- 22:42 Inter-Cagliari, Fischio Finale - Thuram, Barella e Zielinski avvicinano il tricolore. La Nord suona la colonna sonora
- 22:40 liveIl POST PARTITA di INTER-CAGLIARI: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:16 Inter-Cagliari, anche di venerdì Meazza a festa: 74.200 spettatori
- 20:32 Marotta a DAZN: "Palestra? Talento, ma è dell'Atalanta. Chivu leader"
- 20:32 Marotta a Sky: "Chivu è tra i migliori giovani allenatori in Europa"
- 20:23 Pisacane a Sky: "Pio e Sebastiano? Ogni allenatore vorrebbe allenarli"
- 20:22 Cagliari, Pisacane a DAZN: "Inter squadra più forte del campionato. Su Chivu..."
- 20:15 Cagliari, Rodriguez a DAZN: "Con Mina l'intesa sta crescendo giorno dopo giorno"
- 20:13 videoL'Inter firma il 'Manifesto della comunicazione non ostile' con Parole O_Stili: l'intervento di Marotta e D'Ambrosio
- 20:12 Cagliari, Rodriguez a Sky: "Vogliamo salvarci, giochiamocela fino alla fine"
- 20:11 Mkhitaryan a DAZN: "A Como risposta importante, non potevamo perdere quei punti"
- 20:10 Mkhitaryan a Sky: "Noi favoriti? Dobbiamo dimostrarlo in campo vincendo"
- 20:03 L'emozione di scendere in campo: ecco l'Inter Summer Camp
- 19:59 Mkhitaryan a ITV: "Gli avversari non mollano mai, ma con il nostro gioco puntiamo sempre a vincere"
- 19:49 Modena, Sottil suggerisce: "Massolin sottopunta è un'idea stimolante"
- 19:34 Abodi: "Altri sport si sono evoluti, il calcio italiano deve prendere esempio"
- 19:20 Formazione Inter, Chivu cambia: Martinez e Mkhitaryan titolari. In avanti Thuram-Esposito
- 19:06 Giannini: "Scudetto come da pronostico, l'Inter ha la rosa più attrezzata"
- 18:51 Suwarso: "Pochi italiani nel Como? Potevamo volere Barella però costa"
- 18:37 Ruben Sosa: "Al primo anno all'Inter avevo bonus per i 20 gol. Ne feci 23"
- 18:22 Sky - Inter x Pink Floyd, in campo anche un mega-vinile prima del match
- 18:08 De Ceglie: "Con un mister giovane come Chivu, l'Inter ha ritrovato identità"
- 17:53 CF - Nelle Coppe è flop economico: l'Inter perde metà dei premi in un anno
- 17:38 Elche, Hector Fort pronto a tornare: "Sono contento, non vedo l'ora"
- 17:24 Betsson chiude i giochi Scudetto: pagate le scommesse sull'Inter vincente
- 17:09 Gravina: "L'Inter e altri proposero la Serie A a 18, ma DeLa votò contro"
- 16:55 Vicario, l'Inter è fiduciosa: stanziati 20 milioni di sterline
- 16:43 Cannavaro svela: "L'Inter mi ha venduto, ma non volevo andare alla Juve"
- 16:25 fcinCocchi, già due richieste dalla Serie B. E c'è un retroscena estivo
- 16:10 L'accusa di Knaster, proprietario del Pisa: "Il calcio italiano è mal gestito"
- 15:55 Tesser: "Lotta scudetto? Se oggi l'Inter dovesse vincere contro il Cagliari..."
- 15:40 Pagliuca: "Chi vedrei all'Inter dopo Sommer? Tutta la vita il Dibu Martinez"
- 15:25 Serie A, lunedì nuova assemblea per illustrare il piano di rilancio a Malagò
- 15:10 Acquafresca: "Il Cagliari deve difendere, ma anche provare a proporsi"
- 14:56 Coppe europee, crollo delle italiane: nessuna squadra in semifinale, non accadeva dal 1986/87
- 14:42 'Corazón Classic Match', Marotta: "Real club amico". Perez: "Sappiamo cosa rappresenta per voi il Bernabeu"
- 14:28 De Rossi lancia Amorim: "Primo buongiorno in Italia a Milano contro l'Inter"
- 14:14 Uva: "Euro 2032, sono positivo: siamo sulla strada giusta per avere 5 stadi bellissimi"
- 14:00 Primavera 1, ufficializzato il calendario della 36^ giornata: Inter-Bologna il 3 maggio
- 13:45 Capello: "Calcio italiano, crisi destinata a durare nel tempo. Gap con la Premier? Alt, l'Inter ha perso due volte col Bodo..."
- 13:30 'Manifesto della comunicazione non ostile', stasera a San Siro la cerimonia di firma. Marotta: "Un orgoglio"
- 13:15 Sky - Verso Inter-Cagliari: in difesa spazio a De Vrij, davanti Pio Esposito più di Bonny in coppia con Thuram
- 12:57 Settore giovanile, otto squadre impegnate tra domani e martedì: Inter-Lecce Primavera il piatto forte
- 12:43 Simonelli: "Nuovi stadi, in Italia arretratezza nel modo di ragionare. Tanti vincoli, abbiamo visto a Milano"
- 12:26 Lega Serie A, ufficializzato il programma della 35esima giornata: data e ora di Inter-Parma
- 12:14 SI - Barcellona-Bastoni, ancora nessun contatto con l'Inter. Fort e non solo: ecco la mossa di alcuni intermediari
- 12:00 videoVERSO INTER-CAGLIARI: le scelte di CHIVU tra dubbi e obblighi. TRE PUNTI cruciali per lo SCUDETTO
- 11:42 Telma Ívarsdóttir: "Quando gioco mi faccio sentire. Un onore vestire nerazzurro"