È Stefan de Vrij il giocatore dell'Inter che si presenta in conferenza stampa dopo il triplice fischio della partita contro il Cagliari. Di seguito le parole raccolte da FcInterNews.it, a San Siro con il proprio inviato.

Che peso ha questa vittoria?

"È stata importante per dare il segnale che noi ci siamo, che abbiamo un obiettivo e che faremo di tutto per raggiungerlo. Siamo stati bravi a sbloccarla e a gestirla".

Che finale di stagione stai vivendo? Quale sarà il tuo futuro?

"Sono in scadenza, non è deciso ancora niente. Cerco di finire al massimo questa stagione, poi vedremo che succederà".

Cosa succede all'intervallo?

"Lo staff è molto bravo a capire dove si deve migliorare. Nel primo tempo siamo stato un po' lenti, poi abbiamo cambiato qualcosa in costruzione e siamo riusciti a trovare gli spazi e a sbloccarla".

Cosa ha dato Chivu a livello mentale?

"Ha dato tanto, è molto bravo perché anche per lui non era facile. Nonostante una buona stagione l'anno scorso c'era tanta delusione, ma ci siamo rialzati con ancora più voglia di vincere. Ci stiamo avvicinando agli obiettivi".