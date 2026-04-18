Cristian Chivu si sta tramutando in José Mourinho? Il cambio di dialettica delle ultime settimane adottato dal tecnico dell'Inter ha sorpreso un po' tutti gli addetti ai lavori, che hanno visto passare il mister rumeno dalle dichiarazioni quasi filosofiche alle stilettate variamente assortite su determinati temi. Dagli studi di 'Deejay Football Club', Fabio Caressa prova a dare una sua chiave di lettura di questo cambio di strategia comunicativa adottato da Chivu, ormai sempre più vicino alla conquista del suo primo Scudetto da allenatore.

Queste le parole della voce di Sky Sport: "Io però capisco che qualche sassolino te lo togli... Quando è arrivato qualcuno gli dava davvero cinque giornate, non quelle di Milano ma le sue alla guida dei nerazzurri perché pensavano ad un esonero prima di Natale. Invece ha fatto un grande lavoro, poi per me ha cambiato un po' la comunicazione perché ha capito che alcune cose funzionano e altre cose no. Dice però delle cose importanti, come quando dice che dobbiamo ricordarci che parliamo di un gioco". Con Ivan Zazzaroni che rinforza il concetto: "Sembrava Maria Goretti, poi ha capito che nel calcio le Marie Goretti non funzionano".