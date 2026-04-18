“Vincendo contro il Cagliari l’Inter ha messo una seria ipoteca sullo Scudetto. L’indirizzo il campionato lo aveva già preso, questo è stato uno degli ultimi passi. Non c’erano dubbi”. Questo il parere espresso ai microfoni di Tutto Mercato Web da Fabrizio Lucchesi, ex direttore di Roma, Fiorentina, Empoli e Pisa e oggi al Guidonia Montecelio, formazione di Serie C.

Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?

“Parlare di errori nel giudizio di un campionato è sempre difficile. Quando ti riorganizzi, come il Milan, ci vuole del tempo. Non parlerei di errori, ma di uno step di crescita”.

E il Napoli?

“Statisticamente confermarsi per chi non è abituato a vincere è sempre complicato”.

Presidenza FIGC: Abete o Malagò?

“Sono due profili eccellenti. Entrambi sono accomunati da idee e progetti. Ma senza l’unione di tutti è complicato. Solo così si può ridare il giusto valore al calcio”.