Como sconfitto a Reggio Emilia dal Sassuolo. Si ferma la corsa dei lariani al quarto posto e il ko frena in modo brusco il percorso della squadra di Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo ha parlato così in conferenza stampa: "Non possiamo essere così presuntuosi da pensare a martedì, siamo il Como, calma, 20 mesi fa eravamo in Serie B e complimenti al Sassuolo perché poteva vincere 5-1 oggi e nessuno poteva dire niente".

Fabregas ha finito così la conferenza: "Voglio chiedere scusa alla nostra gente perché questa non è la squadra che ho in testa, questi non siamo io. Poi grandi complimenti a mister Grosso perché come ha preparato la gara è un capolavoro, con questo blocco basso".