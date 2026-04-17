Anche Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo dei nerazzurri contro il Cagliari. Si parte con il coro del pubblico che canta: "Vinceremo il tricolore". Chivu reagisce così: "Quando i tifosi hanno capito l'importanza dei momenti, San Siro è diventato una bolgia e sono sicuro che il pubblico è felice per noi. Questa squadra ha dei campioni e può migliorare ancora. Fare una stagione così competitiva non è scontato. Nel giro per il mondo sono più che felice vedere gli uomini che ci mettono sempre la faccia e provano a dare sempre il massimo".

Sulla consapevolezza di tenere tutti sul pezzo, Chivu ha parlato così: "Qualche critica è arrivata dopo i due pareggi, ma non avevamo nemmeno fatto così male. Tanti giocatori avevano i playoff in nazionale e quell'aspetto toglie tante energie. Dopo la delusione della nazionale, i giocatori si sono calati nuovamente nel nostro ambiente alzando anche il livello delle prestazioni individuali. Tutti qui ci hanno messo la faccia dando disponibilità per lottare al massimo".

Sulla fiducia della società, Chivu ha detto: "Ci siamo scoperti insieme, ho sempre cercato di dare il massimo. Una società che mi ha accolto nel 2007 e sono 19 anni trascorsi insieme. Io penso a quello che è il mio lavoro. Penserò anche al mio futuro più avanti, ora mi concentro molto per finire una stagione importante. Champions? Era uno dei nostri obiettivi, sappiamo quanto sia importante giocare quella competizione".