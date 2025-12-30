Visita speciale e particolare quella al 'Largo Maradona' di qualche giorno fa, dove è stato avvistato la leggenda dell'Inter Marco Materazzi. L'ex difensore nerazzurro e campione del Mondo 2006 ha fatto visita a quello che è ormai un vero e proprio luogo di culto per i tifosi del Napoli. Luogo di culto non soltanto per i tifosi all'ombra del Vesuvio, come dimostra la foto postata sulle storie Instagram dall'ex calciatore interista che, al netto della rivalità calcistica con i partenopei con i quali la squadra di Chivu si contende lo scudetto, non è mancato all'appuntamento con il murale del Pibe De oro.