È scomparso oggi, a Bobbio (Piacenza), l'ex nerazzurro Giancarlo Cella. Venuto a mancare all'età di 85 anni, l'ex calciatore ha indossato le maglie di Piacenza, Torino, Catania, Atalanta e Inter, con cui vinse lo scudetto nella stagione 1970/71. Un grave infortunio gli impedì di rispondere alla convocazione in Nazionale per i Mondiali del 1962, poi diventò anche allenatore guidando le giovanili dell'Inter e diventando anche viceallenatore dei nerazzurri prima delle esperienze alla guida di Pavia, Carpi, Spal e Suzzara. È stato anche responsabile del settore giovanile del Piacenza dove ha allenato sia Pippo Inzaghi che l'ex allenatore dell'Inter, Simone.

"FC Internazionale Milano - si legge nel comunicato del club - esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Cella, difensore che ha vestito la maglia nerazzurra per tre stagioni, dal 1968 al 1971. Nato nel 1940 a Bobbio (Piacenza), approdò all'Inter nel 1968: nelle prime due stagioni giocò con regolarità al centro della difesa. Conquistò lo Scudetto del 1970/1971 disputando 6 partite in campionato. In totale con la maglia dell'Inter ha disputato 59 partite, segnando un gol, nel 1970 contro il Newcastle. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto".