Possibile futuro ancora lontano dall'Italia per l'ex attaccante dell'Inter, Edin Dzeko. Secondo Sky Sport il bosniaco potrebbe lasciare la Fiorentina dopo qualche mese dal suo approdo. Sull'ex nerazzurro ci sarebbero due club esteri, lo Schalke 04, capolista della seconda divisione di Bundesliga, e il Paris Fc, 13esimo in classifica di Ligue 1. Tra i due club, entrambi già in contatto con i toscani, è quello tedesco a vantare qualche vantaggio rispetto ai francesi. La decisione finale spetta adesso al classe '86.