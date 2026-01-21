Edin Dzeko saluta di nuovo l'Italia e fa ritorno in Germania, dove aveva vinto con il Wolfsburg all'inizio della sua carriera. È fatta: l'ex attaccante dell'Inter lascia la Fiorentina per sposare lo Schalke 04 a titolo definitivo. Il bosniaco firmerà un contratto di sei mesi e nelle prossime ore partirà da Firenze per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club. Lo riferisce Sky Sport.