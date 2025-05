Intervistato da Chiamarsi Bomber, il 'profeta' Hernanes si è a lungo raccontato parlando del suo passato tra il Brasile e l'Italia e dei suoi anni a Roma con la maglia della Lazio. Durante la chiacchierata l'ex centrocampista ha parlato anche dell'addio ai biancocelesti per approdare all'Inter, squadra che affronterà i capitolini nel prossimo turno di campionato.

"A Roma sono stato benissimo - ha premesso -, mi sono sempre sentito a casa e il cuore non voleva lasciare la Lazio. La testa, però, mi diceva che era il momento di provare altre esperienze. Ero molto combattuto, ma avevo degli obiettivi in testa e ho accettato quella proposta (dell'Inter, ndr) per mettermi in gioco e provare a raggiungerli".