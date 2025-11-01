Brutte notizie per la Fiorentina e per Robin Gosens. Il club viola, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto l’esito degli esami a cui l’esterno tedesco si è sottoposto dopo il problema fisico accusato durante la gara di campionato contro l’Inter.

“Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nel pomeriggio di venerdì ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato contro l’Inter. Le indagini eseguite hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e sarà rivalutato nel corso della sosta”, si legge nella nota ufficiale.

Si tratta, dunque, di un infortunio lieve ma che costringerà Gosens a fermarsi per qualche settimana. L’esterno ex Inter e Atalanta, autore di un buon avvio di stagione in maglia viola, salterà sicuramente le prossime sfide di campionato e verrà rivalutato durante la pausa per le Nazionali. L’obiettivo dello staff medico è riportarlo in gruppo per la ripresa, in vista del fitto calendario di novembre.