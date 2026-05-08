Nella storia del calcio italiano di ex di Inter e Lazio ce ne sono decine e decine. Tra questi anche Fernando Orsi, che è stato portiere dei biancocelesti e vice di Roberto Mancini nel periodo nerazzurro. Oggi è opinionista TV e alla vigilia del primo di due confronti tra le due squadre può parlare con cognizione di causa, intervistato da TMW, di vari argomenti a esse legati.

Quanti meriti vede in Chivu per questo scudetto dell'Inter?

"Tanti. L'Inter veniva da un'annata drammatica, andava risollevato un gruppo mentalmente scarico. Chivu avrà anche poca esperienza, ma è stato un giocatore ad alto livello ed è riuscito ad infondere fiducia. Oltre che a portare un calcio più verticale. Non che il calcio di Inzaghi fosse meno efficace: ognuno ha il suo modo di vincere. Però Chivu ha portato novità. I suoi meriti sono sotto gli occhi di tutti".

L'Inter deve cambiare in porta l'anno prossimo?

"Stando a quello che leggo, sembra che l'Inter vada su un altro portiere. Sommer è stato un portiere di alto livello, ma l'età viaggia per tutti. Ci vuole rinnovamento, non perché Sommer non possa dare ancora garanzie, ma perché in un progetto sarebbe più adatto puntare su qualcuno più di prospettiva. Una cosa naturale".

Doppia sfida Lazio-Inter, quella in finale di Coppa Italia ha certamente un altro peso. Come ci arrivano in biancocelesti?

"La Lazio ci arriva anche bene. Per arrivare in finale di Coppa Italia ha dovuto battere Milan, Bologna e Atalanta. Ci arriva con grande entusiasmo. Poi ha anche un po' cambiato modo di giocare: non solo fraseggio, ma anche la capacità di aspettare l'avversario. Ha vinto 2-0 con il Napoli, può mettere in difficoltà l'Inter, che pure parte favorita. L'Inter ha un livello da grande europea, ma in una finale, in partita secca, può succedere di tutto. L'Inter è ad un passo dal Double. La Lazio con una vittoria in Coppa Italia, l'accesso all'Europa e alla Supercoppa, non dico che trasformerebbe la stagione, ma avrebbe sicuramente un grande peso".